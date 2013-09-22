استئناف حركة قطارات أبوقير بعد توقفها بسبب الإشتباه في أجسام غريبة

عادت حركة قطارات خط أبوقير “الخط المحلي ” للعمل مرة اخري بعد توقفها لمدة نصف ساعة بسبب بلاغ يفيد الإشتباه في جسم غريب بمحطة المعمورة البلد ، وأنتقلت قوات الحماية

> المدنية لمكان البلاغ وتبين انه كيسين قمامة أشتبه فيهما الأهالي .

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، على أن مديرية الأمن تلقت بلاغاً بشأن العثور على جسم غريب داخل أحد قطارات خط أبو قير، والاشتباه فى أنها قنبلة معدة للتفجير.

وأضاف “العبد”، خلال تصريح له، أنه قوات الحماية المدنية تعاملت مع البلاغ بجدية وأنتقلت قيادات المديرية لمكان الحادث وتبين أنهم كيسين قمامة ، أثاروا فزع المواطنين وتسبب ذلك فى توقف حركة قطارات أبو قيروالتي عادت لطبعيتها مرة أخرى عقب تمشيط المنطقة.