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مقتل جندي إسرائيلي بعد خطفه على يد فلسطيني قرب قلقيلية

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مقتل جندي إسرائيلي بعد خطفه على يد فلسطيني قرب قلقيلية مقتل جندي إسرائيلي بعد خطفه على يد فلسطيني قرب قلقيلية

كتب : ا ف ب منذ 23 دقيقة

أعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، أن جنديا إسرائيليا خطف وقتل قرب قلقيلية في شمال الضفة الغربية على يد فلسطيني أكد أنه أراد مبادلة جثة الجندي بالإفراج عن شقيقه.

وقال الناطق إن "جنديا إسرائيليا خطف وقتل أمس على أيدي فلسطيني قرب قلقيلية، وقد عثر على جثته وتم اعتقال القاتل". وعثر على الجثة صباح أمس، وفقا للجيش.

وأوضح الجيش انه تم العثور على جثة تومير حازان (20 عاما) صباح أمس، ونقلت الجثة بمروحية بعد ظهر أمس.

وبحسب بيان للشين بيت (جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي)، فإن الفلسطيني نضال عامر من سكان بيت أمين جنوب قلقيلية، أقر بالوقائع. وقال إنه فعل ذلك "بهدف مقايضة جثة الجندي مقابل الإفراج عن شقيقه، وهو ناشط فلسطيني عضو في التنظيم (الجناح المسلح لحركة فتح) ومسجون منذ 2003 لاتهامة بالمشاركة في عدة هجمات".

وقال المتحدث باسم الجيش للصحافة الدولية الليفتنانت كولونيل بيتر لرنر، في بيان، "إنه هجوم إرهابي خطير شنه قاتل محاولا الإفراج عن آخر".

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