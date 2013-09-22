الهيئة القبطية تطالب بإطلاق اسم اللواء فراج على إحدى محطات المترو

نعت الهيئة القبطية الهولندية التابعة لأقباط المهجر بأمستردام اليوم شهيد الواجب اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الذى استشهد أثناء اقتحام قوات الأمن لقرية كرداسة.

وطالبت الهيئة القبطية الهولندية بإطلاق اسم شهيد أحداث كرداسة اللواء نبيل فراج على إحدى محطات مترو الأنفاق، أو على إحدى المدارس، تقديرًا لاستشهاده فى سبيل الواجب الوطنى.

وقال بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية، نتقدم بخالص العزاء لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، فى فقدان الوطن الشهيد اللواء فراج، الذى قدم روحه فى سبيل وطنه، كما تقدمت الهيئة القبطية الهولندية بالتعازى إلى أسرة الشهيد الوطنى.

وأضاف فى برقية عزاء صادرة اليوم، نوجه العزاء فى كل الشهداء الذين قدموا حياتهم تضحية لمصر الغالية وخاصة قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، لما يقومون به من دور وطنى هام فى مرحلة حرجة تمر بها مصر.