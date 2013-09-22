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"سياحة مصر" تستأنف نشاطها بقافلة طبية لمدينة نويبع الأسبوع المقبل

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"سياحة مصر" تستأنف نشاطها بقافلة طبية لمدينة نويبع الأسبوع المقبل "سياحة مصر" تستأنف نشاطها بقافلة طبية لمدينة نويبع الأسبوع المقبل

أعلنت جمعية "سياحة وتنمية البيئة"، استئناف نشاطها التنموى بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بقافلة طبية وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجها مستشفى نويبع العام.

وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم، إن القافلة تأتى استكمالاً للأنشطة التى تقوم بها الجمعية فى إطار مشروع التواصل المجتمعى مع أهالينا البدو بمحافظة جنوب سيناء، ومن أجل العمل فى إطار الأهداف التنموية التى وضعتها المحافظة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية والثقافية بالمدينة والمدن الأخرى، واستكمالاً لتقديم الخدمات الطبية بالتعاون مع المحافظة.

وقال السيد الدمرداش، رئيس الجمعية، إن الجمعية استعادت نشاطها بمدينة نويبع بعد توقف دام شهرًا لتقديم الخدمات لأهالينا بالمدينة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار الدمرداش إلى أن فريق عمل الجمعية سينطلق الأسبوع المقبل، ومعه كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجها مستشفى نويبع العام، وأهالينا القاطنين بالوديان والجبال ويتعذر عليهم الوصول إلى مستشفى نويبع العام.

وأضاف رئيس الجمعية أن الجمعية ستلتزم برعاية أهالينا بالوديان صحيًا وطبيًا وتقدم وتيسر لهم كل الخدمات التى يحتاجون لها.

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مصر 365

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