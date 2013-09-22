بالفيديو - بايرن يقسو على شالكه برباعية نظيفة

دك بايرن ميونيخ شباك مضيفه شالكه بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدوري الألماني يوم السبت.

وحل بايرن ضيفا على شالكه ضمن الجولة السادسة من البوندزليجا على ملعب فيلتينس أرينا.

وافتتح رجال بيب جوارديولا التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق باستيان شفاينشتايجر، قبل أن يضيف ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 22.

وفي شوط المباراة الثاني، أكمل فرانك ريبيري وكلاوديو بيتزارو الرباعية بهدفين في الدقيقتين 75 و84.

نقاط المباراة الثلاثة صعدت ببايرن لمجاورة بروسيا دورتموند في صدارة البوندزليجا بـ16 نقطة لكلاهما.

بينما تراجع شالكه للمركز الـ12 في المسابقة.



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