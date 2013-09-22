تقييم – برشلونة أمام رايو.. حلول نيمار وعملية فالديز؟

ماذا جرى لفيكتور فالديز؟ هل أصبح رائعا فجأة؟ في مباراة رايوفايكانو وبرشلونة كان نجما فوق العادة بجوار ليونيل ميسي وشابي هرنانديز ونيمار وطبعا بيدرو رودريجز، أو هذا ما يقوله التقييم.

تقييم FilGoal.com لفوز برشلونة على رايو برباعية كان بطلها الأبرز هو بيدرو رودريجز الذي سجل أول هاتريك له مع البلوجرانا خارج كامب نو.

فيكتور فالديز 8/10

منع هدفا مؤكدا لرايو في أخر اللقاء، شهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة لأصحاب الأرض أمامه، فالديز يواصل إبهار جمهور برشلونة في الأشهر القليلة المتبقية من عقده الذي ينتهي في الصيف.

مونتويا 5/10

كاد أن يسجل هدفا في مرمى برشلونة بالخطأ، لم يستطع منح جمهور برشلونة صورة تنسيهم دانيل ألفيش.

ماسكيرانو 6/10

مباراة طيبة للأرجنتيني، سرعة في التحرك وتمريرات طيبة على أرض الملعب.

أدريانو 5/10

ارتكب ركلة الجزاء على فريقه، كان موفقا هجوميا لكنه دفاعيا لم يقدم أفضل ما لديه.

جيرارد بيكيه 6/10

لم يظهر طوال اللقاء، هجوم برشلونة أراحه كثيرا.

سونج 6/10

احتسب ضده الكثير من الركلات الحرة، وهي نقطة سلبية للاعب الارتكاز الكاميروني.

سيسك فابريجاس 7/10

لم يكن الأفضل في أرض الملعب، لكنه سجل في النهاية محتفظا بشعلة تألقه الكبير من بداية الموسم.

شابي هرنانديز 7/10

أجاد استخدام الكرة والتحكم في إيقاع اللعبة كالعادة.

نيمار 8/10

أفضل ما في هذا اللاعب أنه يقدم حلولا هجومية جديدة، ليس مجرد ماكينة تركض على الجناح.. وذلك ظهر في عدد العرضيات الرائعة التي تحولت إلى أهداف من النجم البرازيلي الواعد في الاسابيع الأخيرة.

ليونيل ميسي 7/10

لم يسجل لكنه لم يكن مختفيا، صنع الهدف الأول لبيدرو ببراعة.

بيدرو 9/10

أول لاعب يسجل هاتريك لبرشلونة خارج كامب نو منذ 2008.. ليلة رائعة للنجم الذي يحتاج للمحافظة على مستواه لأكثر من مباراتين.