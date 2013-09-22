مارسيليا يشعل القمة النارية بين موناكو وباريس سان جيرمان

باريس، (إفي): ضيّع فريق مارسيليا فرصة تصدر بطولة الدوري الفرنسي بعد تعادله المخيب اليوم خارج أرضه سلبيا امام باستيا في إطار مباريات الجولة السادسة.

واكتفى مارسيليا بإضافة النقطة 11 الى رصيده في المرتبة الرابعة، خلف المتصدر موناكو بـ13 والوصيف سانت إيتيان صاحب الـ12 وبفارق الاهداف عن حامل اللقب وصاحب المركز الثالث باريس سان جيرمان.

وبإمكان موناكو وسان جيرمان أن يزيدا من رصيدهما خلال القمة التي ستجمعهما غدا في نفس الجولة.

وفاز رين على ضيفه أجاكسيو بثنائية نظيفة من توقيع الجزائري فؤاد قادير، ليظفر بـ11 نقطة في المركز الخامس.

وهزم ليل المتذيل سوشو بنفس النتيجة ليحصل على النقطة العاشرة في المركز السادس.

وتعادل مونبلييه خارج قواعده اليوم امام إيفيان بهدفين لمثلهما ليتبادلا المركزين الـ13 والـ9 على الترتيب، وإن كان صاحب الضيافة يملك ثماني نقاط ويتفوق بنقطة واحدة على حامل لقب الموسم قبل الماضي.

كما تعادل ريمس مع جانجون 1-1 ليكتفي الأول بنيل النقطة التاسعة في المركز السابع، مقابل 5 لجانجون الـ13.