الإتحاد الأوروبي يختار المصري محمد صلاح فى قائمة أفضل نجوم دوري أبطال أوروبا

إختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة رائعة من 11 لاعبا هم أفضل لاعبي الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

وكان صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة بازل وتشيلسي بستامفورد بريدج الأربعاء الماضي، بعد ان قاد فريقه للفوز 2-1 مسجلا الهدف الأول.

> ووضع اليويفا صلاح بجوار تياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان وأليكس تيكسير لاعب شاختار دونستيك، خلف الثلاثي الكبير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ووين روني.

> وضمت القائمة في الدفاع كيران جيبس (أرسنال)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، لويساو (بنفيكا)، دافيد ألابا (بايرن ميونيخ)، وفي حراسة المرمى يوهان ويلاند حارس كوبنهاجن.

> وأوضحت صحيفة ” بيلك ” السويسرية عن أن الجناح المصري محمد صلاح يلح علي ناديه بازل السويسري من أجل منحه الفرصة للرحيل إلي انجلترا ، في ظل رغبة العديد من الاندية في الحصول علي خدماته .

> ووصفت الصحيفة اللاعب المصري بانه / أصبح مثل “عاصفة الصحراء” بعد أن نجح في تسجيل عشرة أهداف في أخر عشر مباريات له مع بازل و المنتخب المصري /

> وتساءلت الصحيفة عن احتمالات بقاء اللاعب فى ناديه وقالت في تقرير تحت عنوان ( إلي متى ..إلي متى ..إلي متى ..يستطيع بازل الإحتفاظ بصلاح في ظل هذه الضغوط من الأندية و اللاعب ) أن اللاعب قال لجورج هيتز المدير الرياضي لبازل قبل مباراة الفريق مع تشيلسي التي جرت الأربعاء بدوري الأبطال ” أريد البقاء في إنجلترا ” ، و رد عليه هيتز بالقول : ” إذا سجلت مرتين “.

> وأشارت الصحيفة الى ان المدير الرياضي لبازل يعلم أنه تعاقد مع صلاح منذ موسم واحد فقط مقابل مليونين ونصف المليون يورو ، وهو ما يجعل النادي فى موقف قد لايتمكن من بيعه بسعر خيالي ، في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة اللاعب التسويقية من مباراة إلي أخرى، وفي الموسم الماضي حاول توتنهام ضمه بعد تألقه في مباراة الفريقين لكن رئيس النادي برنارد هاسلر رفض العرض ، ثم عاد اللاعب المصري بعد خمسة أشهر ليتألق من جديد ليصبح موضع اهتمام أندية إنجلترا في انتقالات الشتاء القادمة .