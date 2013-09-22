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فرنسا تعلن مقتل فرنسيتين خلال الهجوم على مركز التسوق في نيروبي

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فرنسا تعلن مقتل فرنسيتين خلال الهجوم على مركز التسوق في نيروبي فرنسا تعلن مقتل فرنسيتين خلال الهجوم على مركز التسوق في نيروبي

أكدت السلطات الفرنسية مقتل فرنسيتين في الهجوم الارهابي على مركز للتسوق في العاصمة الكينية نيروبي الذي تبنته حركة الشباب الصومالية، وفي السياق ذاته، اشارت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها تقارير عن إصابة مواطنين أميركيين في الهجوم الذي اقتحم فيه مسلحون مركزا للتسوق بالعاصمة الكينية نيروبي، وأدانت إطلاق النار الذي وصفته بالعمل العنيف الأحمق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف: لدينا تقرير عن إصابة مواطنين أميركيين في الهجوم وتعمل السفارة الأميركية بشكل نشط على التواصل معهم لتقديم المساعدة.

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إتصالاً هاتفياً برئيس كينيا اوهورو كينياتا.

وقال المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن بان كي مون “يتابع عن كثب وبقلق كبير الهجوم الذي استهدف مركزاً تجارياً في نيروبي، وإنه تحدث مع الرئيس اوهورو كينياتا واعرب له عن قلقه وتضامنه” .

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