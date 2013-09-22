الكاف: الأهلي بطل مصر تعهد بالثأر من أورلاندو بيراتس

أكد الاتحاد الافريقى لكرة القدم، “كاف”، على أن الأهلي المصرى حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا تعهد بالثأر لخسارته بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس حين يلتقي الفريقان في سويتو غدا الأحد.

وأشار الاتحاد الافريقى فى تقرير على موقعه اليوم الى أن الخسارة الكبيرة للفريق المصري جاءت في الجولة الثانية على ملعب الجونة بالبحر الأحمر حين حقق الفريق الجنوب إفريقي المفاجأة، وسجل ثلاثة اهداف .

> وقال “الكاف” فى هذه المباراة سجل تينداني نتسومايلو هدفا مبكرا لبيراتس، وبعد أن أهدر وليد سليمان نجم الاهلى ضربة جزاء وطرد أحمد عبد الظاهر أضاف أنديل جالي وسيفيسو مييني هدفين قاتلين. لكن الاهلى لم ييأس وكافح وفاز بثلاث مباريات متتالية فيما خسر بيراتس آخر مباراتين.لينقلب الوضع فى المجموعة الاولى.. وسيحاول نجوم الاهلى بطل مصر الثأر وانتزاع الفوز وقال مدرب الأهلي محمد يوسف للصحفيين “تحدثت للاعبي فريقي وأكدت احتياجنا لرد الدين لبيراتس عن هذه الخسارة. نرغب في تصدر المجموعة لأن هذا يعني أن نخوض مباراة الإياب على ملعبنا في نصف النهائي ولو تجاوزناه في النهائي أيضا.

وأضاف المدير الفنى لفريق الاهلى ان متابعة تسجيلات مباريات بيراتس الأخيرة تقنعني أن لدينا فرصة تحقيق نتيجة جيدة في جنوب أفريقيا”.

> وأكد لاعب الوسط عبد الله السعيد على تعاهد الجميع لتحقيق الفوز ليصبح الاهلى أول فريق مصري يفوز بمباراة لدوري الأبطال في جنوب أفريقيا، .. وقال السعيد “نسعى بقوة للثأر مما فعله بيراتس بنا في الجونة وخطتنا هي الهجوم المتواصل .

وأضاف زميله أحمد شديد “لا مجال لأخذ الأمور بسهولة لأننا تأهلنا لنصف النهائي حيث نرغب في إنهاء المجموعة بالمركز الأول”.

> وعلى الجانب الاخر أنهى مدرب بيراتس روجر دي سا الاستعدادات لمواجهة الأهلي بعد الخسارة أمام ليوبار على أرض صلبة وغير مستوية الأسبوع الماضي، وقال فى تصريح للصحفيين “سنلعب على أرض جيدة في ستاد أورلاندو. ..خسارتنا خارج ملعبنا أمام الزمالك وليوبار كانت محبطة لكننا لم نخسر كل شيء بعد”.

> وأضاف سنكافح من أجل تحقيق نتيجه ايجابية ومن وجهه نظرى فان الفريق صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 7 مرات الأهلي يدخل المباراة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل للدور نصف النهائي، لكنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة و فوز بيراتس ممثل جنوب أفريقيا الوحيد الذي فاز من قبل بدوري الأبطال يمنحه المركز الأول بينما قد يكفيه التعادل لاحتلال المركز الثاني.

> وقال ان ليوبار الكونغولي المتعادل مع بيراتس في رصيد 7 نقاط يلاقي الفريق الذي خرج من المنافسة الزمالك في الجونة في مباراة تنطلق فى نفس التوقيت ..و قاعدة المواجهات المباشرة ستفصل بين الفرق المتساوية في عدد النقاط ولو تعادل فريقا الكونغو وجنوب أفريقيا أو خسرا سيتأهل ليوبار كوصيف للمجموعة… وفى المجموعة الثانية تصدر الترجي التونسي وضمن تأهله لنصف النهائي.

> أ ش أ