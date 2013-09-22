حزب النور الجزائري يؤكد تأييده لترشح "بوتفليقة" لفترة رئاسية رابعة

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

أكد الأمين العام لحزب النور الجزائرى بدر الدين بلباز، أن الجزائريين يجب أن يكونوا على إدراك تام بحجم الأخطار الخارجية التي تهدد استقرار البلاد ، وأعرب عن تأييده لترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.

جاء ذلك خلال كلمة لبلباز أمام نشطاء وأنصار حزبه اليوم، ودعا الأمين العام للحزب الشباب إلى اليقظة وتقدير دور الأجهزة الأمنية، خاصة عناصر الجيش الوطني الشعبى التي لا تتوانى عن العمل لضمان حماية البلاد، مضيفًا أن حزب النور سيؤيد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في حالة ترشحه لفترة رئاسة رابعة، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"نجاح سياسة بوتفليقة في تحقيق الأمن والسلام في الجزائر"، بالإضافة إلى تحسن الظروف المعيشية للمواطن في كل المجالات.