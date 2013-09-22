مصرع 4 بينهم مدير الطرق والكباري وإصابة 18 اخرين فى حادثي تصادم ببني سويف

تسببت السرعة الجنونية وقوع حادثتين على طريق القاهرة بنى سويف الزراعى والصحراوى ادى الى مصرع 4 بينهم مدير عام بالطرق والكبارى واصابة 18 من بينهم 6 مجندين.

> حيث وقع الحادث الاول عندما تلقى اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بنى سويف بلاغا من العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية بوقوع تصادم على طريق بنى سويف القاهرة عندما اصطدمت سيارة ملاكى بسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع رمضان قرنى مدير عام الطرق والكبارى، وسائق السيارة الملاكى علاء أنور حسن واصيبت وفاء انور ونجلها وليد فولى محامى وشقيقها حسن انور وتم نقلهم الى مستشفى بنى سويف العام.

فيما وقع الحادث الاخر امام قرية جرزيرة ابوصالح بمركز ناصر بسبب انقلاب سيارة ميكروباص لانفجار الاطار الخلفى لها وادى الى مقتل رشا سعيد 27 سنة واحمد على 20 سنة واصابة14 بينهم 6 مجندين تم نقلهم الى مستشفى بنى سويف العام وقرر المستشار محمد بسيونى المحامى العام لنيابات بنى سويف التصريح بدفن الجثث واعادة تسيير حركة المرور.