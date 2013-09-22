مساعد وزير الداخلية : الأوضاع بكرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة

أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، أن الأوضاع في كرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة.

وقدم اللواء شفيق ـ في تصريح خاص لقناة الحياة الفضائية، السبت، التحية لأهالي ناهية وكرداسة لتجاوبهم مع قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات تساعد جهاز الشرطة على ضبط الكثير من المتهمين، معربا عن تمنيه أن يتم القبض على باقي المتهمين في أسرع وقت ممكن.

> وكشف عن وجود حوالي 35 شخصا في كرداسة صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار تقوم قوات الأمن حاليا بالبحث عنهم وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى أن القبض على ابو شيتة احد العناصر التكفيرية المهمة جدا في منطقة شمال سيناء تعد ضربة من ضربات الأمن الناجحة.

> وأوضح اللواء شفيق أنه جاري البحث عن القناص الذي قتل اللواء نبيل فراج وسيتم القبض عليه في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن قوات الأمن لم يترك أي شخص صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام.

> أ.ش.أ