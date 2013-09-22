أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مساعد وزير الداخلية : الأوضاع بكرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية : الأوضاع بكرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة مساعد وزير الداخلية : الأوضاع بكرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة

أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، أن الأوضاع في كرداسة تحت السيطرة الأمنية الكاملة.

وقدم اللواء شفيق ـ في تصريح خاص لقناة الحياة الفضائية، السبت، التحية لأهالي ناهية وكرداسة لتجاوبهم مع قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات تساعد جهاز الشرطة على ضبط الكثير من المتهمين، معربا عن تمنيه أن يتم القبض على باقي المتهمين في أسرع وقت ممكن.
> وكشف عن وجود حوالي 35 شخصا في كرداسة صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار تقوم قوات الأمن حاليا بالبحث عنهم وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى أن القبض على ابو شيتة احد العناصر التكفيرية المهمة جدا في منطقة شمال سيناء تعد ضربة من ضربات الأمن الناجحة.
> وأوضح اللواء شفيق أنه جاري البحث عن القناص الذي قتل اللواء نبيل فراج وسيتم القبض عليه في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن قوات الأمن لم يترك أي شخص صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام.
> أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا