القوى السياسية بكفر الشيخ تدشن حملة “حمدين صباحي مرشح الثورة”



> شهدت عدد من القوى السياسية والحركات المتعددة بمدينة كفر الشيخ وعدد من المراكز ومنها الحامول والرياض وسيدي سالم وبلطيم بمدينة كفر الشيخ مساء اليوم تدشين حملة ” حمدين مرشح الثورة ” للضغط على حمدين صباحي للترشح للرئاسة ووضع حمدين تحت الأمر الواقع برغم عدم اعلان حمدين ترشيح نفسه حتى الآن.

> واستنكر منظمو الحملة حملة التشويه التي نالت حمدين العام الماضي و التهم التي وجعت له وهو منها برئ ومنها زيارته لإسرائيل وغيرها من من الشائعات التي أثبتت الأيام كذبها.

> وأعلن المهندس وائل صقر “أمين حزب الكرامة ببندر كفر الشيخ “إنه تم اختيار محمد الشرقاوي منسق عام حملة “حمدين صباحي مرشح الثورة ” ببندر ومركز كفر الشيخ وأن الحملة ستنسق مع كافة القوى السياسية والحزبية والحركات بمراكز المحافظة العشرة فيما بينهما للنزول للشارع لدعم الحملة وكذلك مع القوى الوطنية المتعددة وأن ترشيح حمدين مطلب شعبي وثوري لخوضه لانتخابات رئاسة الجمهورية مضيفاً نحن لانفكر في مدى حبنا لحمدين صباحي لكي نرشحه ولكن نظرنا للمطالبة بترشيحه لأن المنطق والتاريخ لصالح حمدين صباحي مشيراً إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي سيظل محتفظ بمكانته كبطل قومي و لو رشح نفسه للرئاسة قد يخطئ ويصيب .

> وعرضت الحملة لتاريخ حمدين الصباحي السياسي من أيام السبعينات والنظام السابق وسجنه ومطالبته بحقوق الفلاحين والفقراء ودفاع عدد من الوطنيين عن حمدين صباحي ومنهم الدكتور كمال أبو عيطة وهويطالب بالإفراج عن حمدين عام 1991م عقب اعتقاله عندما طالب بمطالب 7مليون مصري فلاح من مستأرجري الأرض من الفلاحين أرادت الدولة انتزاعها منهم ” قانون العلاقة بين المالك والمستأجر “كما تم عرض مشوار حمدين في انتخابات مجلس الشعب ومصرع الحاجة فتحية والحاجة لطيفة عام 1995م وانسحاب حمدين من انتخابات مجلس الشعب 2010م و تعليق أحمد عز عن انسحاب حمدين صباحي ونفيه للتزوير والتقليل من أهمية انسحاب حمدين وتبرع حمدين في مجلس شعب عن مكافأته في المجلس لصالح الإنتفاضة الفلسطينية وغيرها من المواقف ضد النظام منها موقفه من اسرائيل وعلاقتة النظام الأسبق بها وتصدير الغاز وغيرها من المواقف المسجلة له في مجلس الشعب وغيرها من المواقف البطولية المتعددة التي عرضها منظمو الحفلة له .