“يوفنتوس” الإيطالي يستبعد بوفون قبل مواجهه فيرونا غدا

أكد انطونيو كونتي مدرب نادى يوفنتوس الايطالى حامل اللقب إن حارس المرمى والقائد جيانلويجي بوفون سيغيب عن مباراة الفريق أمام ايلاس فيرونا في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم غدا الاحد.

وأوضح كونتي فى مؤتمر صحفي نقله موقع النادى قررنا أن يبدأ ماركو ستوراري المباراة بدلا من بوفون.فى اطار سياسة تناوب طبيعية وهو ما فعلناه ايضا العام الماضي.

> وأضاف “بوفون عاد بعد أن أدى واجبه مع المنتخب الوطني ولا يزال امامنا اربع مباريات متتالية اخرى ولذلك قررت بعد استشارته وبناء على نصيحة مدربي اللياقة البدنية اراحة الحارس.”

> وأشاد كونتي بالمهاجم فرناندو لورينتي الذي تعاقد معه يوفنتوس من اتليتيك بيلباو.وقال ان اللاعب وافق على الانضمام الى يوفنتوس في يناير ولكنه يحتاج الى المزيد من الوقت لاستعادة لياقته .. حينما لا تلعب لمدة عام تفقد هذه المهارات.”

> ومن جهه أخرى طالب فابيو ليفيراني، المدير الفني لنادي جنوى، بنسيان الفوز الكبير الذي حققه الفريق في ديربي مدينة جنوى على حساب الغريم التقليدي سامبدوريا بثلاثية دون رد والتركيز فقط على لقاء ليفورنو في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي.

> وقال ليفيراني في تصريحات أبرزها موقع النادى ” لقاء الديربي كان مثيراً جداً ولكن علينا جميعاً نسيانه ، فهو اصبح من الماضي الان ونحن يجب ان نفكر فقط في المستقبل”.

> واضاف ليفيراني ” علينا الان التركيز فقط على مواجهة ليفورنو ، علينا الا نقلل من حجمهم ، فهم فريق رائع في الهجمات المرتدة وعلينا الحذر”.

> واختتم المدرب الشاب حديثه قائلاً ” المدرب دافيدي نيكولا مدرب رائع علينا ان ندخل اللقاء بكامل تركيزنا فهو كالثعلب لن يتواني لاستغلال اي خطأ”.

أ ش أ