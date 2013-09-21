مسئول أممى يرحب بالطريقة السلسة التى جرت بها الانتخابات فى إقليم كردستان

رحب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جيورجى بوستن، بالطريقة السلسة التى جرت بها الانتخابات البرلمانية فى إقليم كردستان العراق.

وكانت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد جرت اليوم السبت وشارك فيها نحو 74% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب 111 نائبا من بين 1129 مرشحا بينهم 366 مرشحة.

وقال بوستن فى بيان صدر مساء اليوم من بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، أود أن أهنئ مواطنى إقليم كردستان على مشاركتهم وإسهامهم فى العملية الديمقراطية، معربا عن سعادته بالإقبال الكبير للناخبين والطابع السلمى لعملية الاقتراع التى خلت من أعمال العنف.

وبحسب البيان، أشاد بوستن بمهنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى إجراء هذه الانتخابات، والتى لمسها خلال زيارته لعدد من مراكز الاقتراع فى إربيل، كما أشاد بعمل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فى توفير الظروف الآمنة لعملية التصويت.

وقال بوستن، إن عملية الاقتراع التى جرت على نحو منظم اليوم تدعو إلى التفاؤل بشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، المقرر إجراؤها فى 21 نوفمبر القادم.