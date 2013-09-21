أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 150 شخصا فى تفجير مزدوج استهدف مجلس عزاء ببغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 150 شخصا فى تفجير مزدوج استهدف مجلس عزاء ببغداد مقتل وإصابة 150 شخصا فى تفجير مزدوج استهدف مجلس عزاء ببغداد

سقط نحو 150 شخصا بين قتيل وجريح إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين استهدفتا مجلس عزاء بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد.

وقال مصدر فى الشرطة العرقية مساء اليوم السبت، إن سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت مساء اليوم مستهدفة مجلس عزاء بمدينة الصدر شرقى بغداد أعقبها انفجار سيارة مفخخة ثانية مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة فى حصيلة أولية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى موقع الحادث وأغلقته، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى تشهد تصعيدا أمنيا كبيرا منذ فترة من خلال تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى هجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365