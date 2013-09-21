مقتل وإصابة 150 شخصا فى تفجير مزدوج استهدف مجلس عزاء ببغداد

سقط نحو 150 شخصا بين قتيل وجريح إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين استهدفتا مجلس عزاء بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد.

وقال مصدر فى الشرطة العرقية مساء اليوم السبت، إن سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت مساء اليوم مستهدفة مجلس عزاء بمدينة الصدر شرقى بغداد أعقبها انفجار سيارة مفخخة ثانية مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة فى حصيلة أولية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى موقع الحادث وأغلقته، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى تشهد تصعيدا أمنيا كبيرا منذ فترة من خلال تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى هجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء.