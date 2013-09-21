شادي اسود يرعى أبناء الشهداء في سوريا

أطلق الفنّان السوري شادي أسود أغنية جديدة تحمل عنوان "راجعين"، وهي أغنية وطنية يهديها لوطنه سوريا في خضم الأحداث الدامية التي تعيشها.

وقال أسود "الأغنية تحمل الطابع الإنساني والوطني، وستكون عبارة عن مساهمة خيريّة عبر تحميل الأغنية على الموبايل من كل العالم ليعود ريعها لصالح الأطفال الأيتام وأبناء الشّهداء في سوريا".

ولفت أسود إلى أنه بصدد التحضير لعدد من الحفلات الخيرية في سوريا وخارجها ويعود ريعها للأيتام أيضاً.

أغنية "راجعين " فكرة وألحان شادي نفسه، أما الكلمات فلشقيقته شيرين أسود، والتوزيع لفادي مارديني وتسجيل استديو فادي جيجي، وتُعتبر الأغنية جزءاً ثانيا لأغنية "سوريا موجوعة" والتي أطلقها شادي العام الماضي.