شيخ أمين: نرحب بتعيين المدرسين الصوماليين بمدارس الكويت لكن لم يصلنا شيء رسمي عن ذلك حتى الآن

عبدالله العليان

أكد السفير الصومالي في الكويت عبدالقادر شيخ أمين أن ما أثير من تصريحات لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف «عن تعيين مدرسين صوماليين في مدارس الكويت» لم يصلهم شيء رسمي عنه حتى الآن.

وأضاف خلال حفل تكريم أقامه المجلس الثقافي الصومالي في الكويت بحضور عدد غفير من أبناء الجالية الصومالية في الكويت: إذا صح تصريح د.الحجرف فنحن نرحب به وكنا نأمل أن نسمع به منذ وقت كبير لأن الكثير من الجالية الصومالية من مواليد هذا البلد ودرسوا في مدارسه من الابتدائي وحتى الثانوي وخريجي جامعة الكويت، وقال: نحن الصوماليين هنا نعامل معاملة مميزة جدا فنحن الجالية الوحيدة التي يسمح لأبنائها بأن يدرسوا في المدارس الكويتية ويدخلوا الجامعة ولا يتمتع بمثل هذه الميزة أي جالية أخرى وذلك بفضل الله ثم بفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الكويتية.

ووصف العلاقة بين البلدين بأنها مميزة جدا، متقدما بجزيل الشكر لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي الذي له مواقف عديدة مع الدارسين من الجالية الصومالية، مضيفا ان ما يسعدنا في هذا الحفل أن من أقامه ونظمه هم مجموعة من الدارسين في مدارس الكويت ومواليدها والسفارة فقط مشرفة عليه.

ومن جانبه قال رئيس المجلس الثقافي الصومالي في الكويت محمد طاهر ان الحفل جاء ليكرم كل من شارك في نشاطات المجلس لعام 2013 ونشاطاته المختلفة فمشاركة المجلس في اليوم الأفريقي ودورة تعلم كتابة اللغة الصومالية وورش خاصة للممارسة التجارية للمبتدئين وإقامة حفل الاستقلال الثالث والخمسين للبلاد.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس اتحاد طلبة الصومال في الكويت آسيا احمد حاجي ان اتحاد الطلبة الصوماليين في الكويت منظمة طلابية نقابية ثقافية حرة أسست على ايدي طلاب الجالية من اجل خدمة أهداف وبرامج الطلبة، وبين ان الاتحاد يستمد شرعيته من الجماهير الطلابية، وبينت أن أهداف الاتحاد تقديم أنشطة متنوعة مختلفة. وشكرت كل ما تقدمه الكويت للجالية الصومالية معتبرة الكويت هي دولتهم الثانية داعية الله ان يحفظ البلد من كل شر.