الإسماعيلي يمنح زيكا 48 لحسم الصفقة

يدرس محمد زيكا نجم المقاولون العرب الانتقال إلى الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل، بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة الدراويش محمد أبو السعود.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com إنه أتم إتفاقه مع المقاولون على تقسيط مبلغ انتقال لاعب الفريق محمد زيكا.

وتابع "المبلغ الذى اتفقنا عليه 800 ألف جنيه سوف تدفع على ثلاث أقساط الأول عند التوقيع ويبلغ 400 ألف جنيه وباقى المبلغ يقسم على دفعتين كل دفعه 200 ألف جنيه".

وأوضح "يتبقى فقط موافقة اللاعب، لقد عرضنا عليه 600 الف جنيه سنويا مع زيادة مع كل موسم، وهو يطلب 800 الفا".

وأشار أبو السعود إلى أن اللاعب طلب مهله للتفكير 48 ساعة للرد.