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بالصور| هبة نور تبدأ تصوير "نساء من هذا الزمن"

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بالصور| هبة نور تبدأ تصوير "نساء من هذا الزمن" بالصور| هبة نور تبدأ تصوير "نساء من هذا الزمن"

كتب : هشام أمين منذ 51 دقيقة

بدأت الفنانة السورية هبة نور تصوير أولى مشاهدها للمسلسل الاجتماعي "نساء من هذا الزمن" للكاتبة بثينة عوض والمخرج أحمد إبراهيم الأحمد.

وتلعب هبة في هذا العمل شخصية "ليال" التي تعيش حياة مضطربة وغير متوازنة بعد أن طلقها زوجها ورفع عليها دعوى قضائية، قبل أن تتعرف على رجل يكبرها سنا يختفي لاحقا لأسباب ستكشفها حلقات العمل.

ويدخل العمل عالم النساء السري ليتحدث عن قضايا تطرح للمرأة الأولى في الدراما السورية، عن نساء عاشقات تربطهن ببعضهن صداقة متينة رغم اختلاف طبائعهن ومسارات حياتهن.

كما يتطرق لفساد رجال الأعمال ولقضية التلاعب بالأجنة في مراكز طفل الأنابيب، ففي العمل لا يوجد سوى طفل واحد هو طفل أنبوب كدليل على عقم المجتمع.

وينتهي المسلسل بمقولة "لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نشتهيها، هكذا الحياة تعطينا الكثير وتأخذ منا الكثير".

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