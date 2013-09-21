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"بلاكبيري" تحذر من خسائر كبيرة وتخفيضات حادة في الوظائف

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"بلاكبيري" تحذر من خسائر كبيرة وتخفيضات حادة في الوظائف "بلاكبيري" تحذر من خسائر كبيرة وتخفيضات حادة في الوظائف

كتب : وكالات السبت 21-09-2013 16:38

قالت شركة "بلاكبيري ليمتد"، إنها تتوقع الإبلاغ عن خسائر تشغيل فصلية ضخمة الأسبوع المقبل، وأنها ستخفض أكثر من ثلث قوتها العاملة في أنحاء العالم، ما يجدد المخاوف من انهيار الشركة وتراجع أسهمها بشدة.

وأضافت الشركة، التي تسعى جاهدة لاستعادة حصتها السوقية من هاتف "آي فون" الذي تنتجه "آبل إنك" وهواتف "جالاكسي" التي تنتجها "سامسونج"، أنها تتوقع الإبلاغ عن خسائر تشغيل بين 950 مليون دولار و995 مليون في الربع المنتهي في 31 أغسطس بسبب شطب ديون وعوامل أخرى.

وستزيد النتائج الضغط على "بلاكبيري" لكي تجد مشتريًا إما لبعض وحدات الشركة أو للشركة بأكملها.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي أنها تقيم جميع الخيارات بما في ذلك البيع الصريح في مواجهة ركود مستمر في المبيعات لهواتفها الذكية الجديدة التي تعمل على نظام تشغيل بلاكبيري 10.

وتعتزم الشركة شطب 4500 وظيفة، وكانت قد خفضت بالفعل عددًا كبيرًا من الوظائف في الـ12 شهرًا الماضية، وكان يعمل بها حتى مارس 12700 بعد أن قارب عدد موظفيها 20 ألفًا.

وأكدت الشركة أنها تعتزم خفض تكاليف التشغيل بنحو 50% خلال الشهور التسعة المقبلة.

وهبطت أسهم "بلاكبيري" المدرجة في بورصة تورنتو 23.7% إلى 8.25 دولار كندي يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام قبل أن يغلق منخفضًا 16% عند 9.08 دولار.

وأنهت أسهم الشركة المدرجة في بورصة "ناسداك" التعاملات على انخفاض نسبته 17% عند 8.73 دولار بعدما انخفضت إلى 8.01 دولار.

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