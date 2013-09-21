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روسيا تتسلم دفعة من رشاشات كلاشنكوف المطورة بحلول 2014

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روسيا تتسلم دفعة من رشاشات كلاشنكوف المطورة بحلول 2014 روسيا تتسلم دفعة من رشاشات كلاشنكوف المطورة بحلول 2014

أعلن مسؤول في الروسية أن الجيش الروسي سيحصل على أصناف جديدة من السلاح الناري الخفيف خلال عام 2014.

قال نائب رئيس لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، أوليغ بوتشكاروف، عبر إذاعة “صدى موسكو” في 18  سبتمبر، إن الجيش الروسي سيبدأ يستلم رشاشات ومسدسات ومدافع رشاشة وبنادق قناصة جديدة خلال عام 2014.

وأشار إلى أن أصناف السلاح الجديدة التي يستلمها الجيش ابتداء من العام المقبل تشمل موديليْن جديدين لرشاش كلاشنيكوف “أ كا-12″ من عيار 5.45 و7.62 ملم.

وأشير إلى أن جهود تطوير البندقية الرشاشة الشهيرة التي تعرف باسم مخترعها كلاشنيكوف والتي رأت النور للمرة الأولى في أربعينات القرن العشرين، أسفرت عن خلق “كلاشنيكوف” الجديد الذي يواكب مقتضيات القرن الواحد والعشرين.

وكانت المتحدثة باسم صانع رشاشات كلاشنيكوف، وهو مصنع “إيجماش” في مدينة إيجيفسك، يلينا فيلاتوفا، قد صرحت في عام 2012 بأن رشاش “أ كا-12″ الذي يعد من أحدث منتجات “إيجماش”، سيخضع للاختبار الابتدائي في معهد “توتشماش” بضواحي موسكو.

وكان مقررا أن يختتم خبراء المعهد الاختبار الابتدائي لرشاش “أ كا-12″ قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويسلّموه إلى اللجنة الحكومية.

وقال رئيس مصنع “إيجماش” فلاديمير زلوبين إن اللجنة الحكومية ستنتهي من فحص الجوانب الفنية للرشاش الجديد في شهر يونيو أو يوليو من عام 2013.

وأشار رئيس المصنع إلى أن رشاش “أ كا-12″ كان قد استأثر باهتمام الجهات العسكرية والأمنية الروسية والأجنبية.

وتحدثت تقارير عن أن استخدام الموديل الجديد لرشاش كلاشنيكوف سيكون متاحاً حتى لذوي اليد الواحدة، إذ يستطيع الجندي أن يتعامل معه حتى إذا أصيب في إحدى يديه أو انشغلت اليد الأخرى بعمل آخر.

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