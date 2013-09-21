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مظاهرة حاشدة بالقنطرة غرب تأييدًا للجيش والسيسي والشرطة

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مظاهرة حاشدة بالقنطرة غرب تأييدًا للجيش والسيسي والشرطة مظاهرة حاشدة بالقنطرة غرب تأييدًا للجيش والسيسي والشرطة

الصورة للمظاهرة في القنطرة

نظم آلاف المواطنيين بالقنطرة غرب قبل قليل مظاهرة حاشدة تأييدًا للجيش والفريق وهتف المشاركون على أنغام أغنية “تسلم الأيادي” ورفعوا لافتات تؤيد الجيش والشرطة وصورًا للفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ورددوا هتافات منددة بالإخوان منها “الشعب يريد إعدام الإخوان”،وجابت المظاهرة شوارع وميادين القنطرة .

وقا ل عبد القادر سلامة أمين حزب “السلام الإجتماعى” أن المظاهرة جاءت تأكيدًا على وقوف الشعب مع الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.

وطالب أشرف البياضي القيادي بائتلاف ثوار القنطرة غرب الفريق السيسي بالقضاء على الإرهاب نهائيًا والقبض على قيادات الإخوان ومحاكمتهم تنفيذًا لتفويض الشعب له .

من جانبه أشار عبد الكريم المهدي أحد المواطنيين بالقنطرة إلى أن آلاف المواطنيين شاركوا فى المظاهرة بعد المشاهد التى نقلتها الفضائيات عن استشهاد اللواء نبيل فراج الذى رفع بعض المشاركين صورًا له فى تصديه للأرهاب فى كرداسة .

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