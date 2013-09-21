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"هاكرز" مغاربة يخترقون موقع التليفزيون الجزائرى

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"هاكرز" مغاربة يخترقون موقع التليفزيون الجزائرى "هاكرز" مغاربة يخترقون موقع التليفزيون الجزائرى

قام هاكرز مغاربة بمهاجمة موقع التليفزيون الجزائرى على الإنترنت "اليوم" ووضعوا فى واجهته خريطة المملكة المغربية تضم أراضى الصحراء الغربية، وشعارات معادية للجزائر.

وترك "الهاكرز" رسالة طويلة على واجهة الموقع الرسمى للتليفزيون الجزائرى، تحمل العديد من الألفاظ المعادية للجزائر شعبا وحكومة، وكتبوا فى ختام الرسالة "الصحراء مغربية رغم أنفكم".. وقد أسرع مسئولو الموقع الجزائريون لوقفه مؤقتا.

يذكر أن عدة مواقع رسمية جزائرية تعرضت لعمليات قرصنة مماثلة، من طرف "هاكرز" مغاربة، ومن بينها موقع وزارة الداخلية الذى تعرّض لعملية قرصنة قبل مدة، وسفارة الجزائر بواشنطن والموقع الرسمى لمديرية الضرائب، وغيرها من المواقع الرسمية.

وتقع عمليات القرصنة على هذه المواقع للتعبير عن رفض الـ"هاكرز" المغاربة دعم الجزائر لحق الصحراويين فى تقرير مصيرهم وفق لوائح الشرعية الدولية.

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