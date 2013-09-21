الجيش الإسرائيلى يعثر على قذيفة هاون فى الجولان المحتلة

عثر الجيش الإسرائيلى، اليوم السبت، فى هضبة الجولان السورية المحتلة على قذيفة هاون لم تنفجر، قال إنها أطلقت من الأراضى السورية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن "قوات الجيش عثرت اليوم بالقرب من قرية ميروم غولان فى هضبة الجولان على قذيفة هاون لم تنفجر أطلقت من الأراضى السورية مؤخرا".

وفيما لم تحدد الإذاعة موعد إطلاق القذيفة على وجه الدقة، رجحت أن تكون أطلقت أثناء الاشتباكات بين قوات النظام السورى والمعارضة قبل أسابيع.

وخلال الشهر الماضى، شهدت منطقة الجولان المحتل سقوط العديد من قذائف الهاون قال الجيش الإسرائيلى، إنها "نيران ضالة جراء المعارك على الحدود".

وكان الجيش الإسرائيلى رفع من حالة الاستنفار بين قواته إلى الدرجة القصوى منذ ثلاثة أسابيع على خلفية تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد فى سوريا. وتحتل إسرائيل معظم أراضى هضبة الجولان السورية منذ عام 1967.