17 قتيلاً فى هجوم بسيارتين مفخختين فى شرق بغداد

قتل 17 شخصًا على الأقل وأصيب 34 آخرون بجروح فى هجوم بسيارتين مفخختين استهدف مجلس عزاء فى منطقة مدينة الصدر التى تسكنها غالبية شيعية فى شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن التفجير المتزامن للسيارتين المفخختين وقع عند نحو الساعة 17,30 مستهدفًا المعزين فى اليوم الثالث من مجلس عزاء.

وكانت حصيلة سابقة أفاد بها ضابط برتبة عقيد فى الشرطة ومصدر طبى رسمى أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 22 بجروح.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 18 شخصًا فى تفجير مزدوج استهدف مصلين داخل مسجد سنى قرب مدينة سامراء 110 كلم شمال بغداد.

ويعيش العراق منذ أشهر على وقع موجة عنف متصاعدة تحمل طابعًا طائفيًا متزايدًا، وتشمل استهدافًا لدور العبادة والمناسبات السنية والشيعية، فى بلاد عاشت حربًا طائفية دامية قتل فيها الآلاف بين عامى 2006 و2008.