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تركيات حوامل يتظاهرن ببطونهن اعتراضًا على فتوى

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تركيات حوامل يتظاهرن ببطونهن اعتراضًا على فتوى تركيات حوامل يتظاهرن ببطونهن اعتراضًا على فتوى

صورة من التظاهرات

قامت مجموعة من النساء الحوامل في شوارع تركيا بالتظاهر ببطون عارية نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على تصريحات مفكر إسلامي، اعتبر فيها أنه من غير الأخلاقي للنساء الحوامل، أن يظهرن ببطون ضخمة في الأماكن العامة.

وخلفت تصريحات المفكر الإسلامي الصوفي عمر تغرول على المحطة التلفزيون الحكومية “TRT1″ موجة غضب عارمة داخل الوسط الحقوقي والديمقراطي، ما دعا إلى التظاهر في الشارع العام استنكارا لتلك التصريحات.

يذكر أن مدينة اسطنبول شهدت حادثة غير عادية في شهر فبراير ، حيث خرجت مجموعة كبيرة من العاملات في الدعارة والجنس ، ليتظاهرن احتجاجًا على قيام السلطات بإغلاق 6 بيوت دعارة، رغم أن الإغلاق تم بشكل مؤقت.

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