الكشف عن تدخل الطهطاوي فى تعيين مستشار قانوني “مزور” لمحافظ البحر الأحمر

كشفت تحقيقات رقابية بالبحر الأحمر بتدخل رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في النظام الإخواني السفير محمد رفاعة الطهطاوي فى تعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا .

وذكرت التقارير الرقابية أنه أثناء تولي الرئيس المعزول تم تعيين محمد محروس علي ناجي مستشارًا قانونيًا للبحر الأحمر ، إذ صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه ورغم مخالفة ذلك للتعليمات ، إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر بمرتب شهري ثلاثة آلاف جنيه شهريًا وإقامة في أحد الفنادق بمدينة الغردقة علي نفقة المحافظة بالإضافة إلى تذاكر الطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريا فقط .

وأضافت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية وتحديدًا وزير الدولة للشؤون النيابية الدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي لرفع مرتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه .

وكانت المحافظة قد أنهت تعاقدها معه كمستشار قانوني لها بدون إبداء أى أسباب إلا أنه عند مخاطبة جامعة طنطا خطاباً لمحافظة البحر الأحمر حمل رقم 684 – 1001 بتاريخ 4- 9 لسنة 2013 يفيد بعدم قيد المذكور بكلية الحقوق جامعة طنطا وأن الشهادات التى تقدم بها مذورة وأنها غير مدرجة بسجلات الجامعة وحمل المستند توقيع عميد الكلية الدكتور أحمد يوسف .