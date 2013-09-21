بعد مصرع محمد عبد القادر.. محمد صبحي الدبش ممثل الفلاحين الجديد في "لجنة الخمسين"

كتب : هبة مدين منذ 6 دقائق

أكد محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور لـ"الوطن"، أن ممثل الفلاحين الحالي داخل لجنة الخمسين هو محمد صبحي الدبش، نقيب الفلاحين بمرسي مطروح، وذلك كونه الممثل الاحتياطي السابق لنقيب الفلاحين محمد عبد القادر، الذي لقي حتفه اليوم إثر حادث انقلاب سيارته بمنطقة شبرا الخيمة.

وأوضح سلماوي أن القرار الجمهوري رقم 570 لعام 2013، الذي أعلن عن المشاركين داخل لجنة الخمسين، القائمة على بحث تعديلات الدستور، نص على أن كل عضو داخل اللجنة له بديل احتياطي، يحل محله إذا اُسقطت عُضوية هذا الممثل، أو توفي، أو غاب عن اللجنة.