المؤتمر الشعبي اللبناني: من يعترف بـ"الحكومة الانفصالية" شريك في تقسيم سوريا

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

طالب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، جامعة الدول العربية بعدم الاعتراف بما اسماه الحكومة الإنفصالية التي شكلها الإئتلاف السوري.

وحذر كمال شاتيلا في بيان له اليوم، من أن كل من يعترف بهذه الحكومة بمثابة شريك مباشر في تقسيم سوريا وضرب وحدتها داعيًا السوريين الأحرار والوحديين العرب لإسقاط هذه الحكومة.

ورأى أن استمرار الدعم لقوى المعارضة المسلحة وخصوصًا لقوى التطرف منها سيؤدي لعجز الدولة عن فرض سيطرتها على كامل أراضي سوريا ويفضي الى إقامة كانتون انفصالي في الشمال برعاية أطلسية، معتبرا أن الائتلاف الوطني السوري في تشكيله حكومة انتقالية انفصالية في الشمال يعني العمل للحصول على اعتراف بها من جانب أكبر عدد من الدول بما فيها بلدان عربية وهذه هي الحلقة الرئيسية في مخطط تقسيم سوريا.

وطالب جامعة الدول العربية أن لا تعترف تحت أي ضغط بالحكومة الانفصالية بل أن تتحرك في الاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الإسلامي وكتلة عدم الانحياز لمنع أي اعتراف دولي بهذه الدويلة.

ولفت إلى أن إستبعاد المعارضة الوطنية وفي طليعتها هيئة التنسيق الوطنية في سوريا التي تقف بوجه التقسيم والتدخل الأجنبي والمتمسكة بوحدة وعروبة واستقلال سوريا هدفه حصر تمثيل المعارضة بائتلاف يعمل منذ بداية الانتفاضة السورية على استدعاء التدخل الأجنبي العسكري وتدويل القضية على حساب الشعب السوري وسيادته الوطنية.