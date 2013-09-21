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النيابة تنتهى من معاينة نادي الزمالك عقب اقتحام “الوايت نايتس”

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النيابة تنتهى من معاينة نادي الزمالك عقب اقتحام “الوايت نايتس” النيابة تنتهى من معاينة نادي الزمالك عقب اقتحام “الوايت نايتس”

انتهت نيابة العجوزة برئاسة المستشار احمد رفعت القائم باعمال المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية من اجراء المعاينة التصويرية لنادي الزمالك بميت عقبة عقب مهاجمته من مجموعات من التراس الزمالك “وايت نايتس” ، وحرقهم اجزاء من مقر النادي اثناء تجمهرهم للمطالبة باقالة لمجلس ادارة النادي برئاسة ممدوح عباس .

واسفرت المعاينة التي اجراها ابراهيم الريس مدير نيابة العجوزة عن وجود تلفيات بمقر النادي حيث تبين وجود تحطيم ببوابات النادي وتحطيم بالزجاج في غرفة الامن.

واضافت المعاينة وجود اثار حريق علي ابواب النادي فضلا عن حرق عدد من اشجار الزينة المتواجدة في مدخل النادي .

كما تبين من المعاينة حرق جماهير الالتراس الابيض لسيارة شرطة “بيك اب” ملك المقدم محمد الامين رئيس مباحث قسم العجوزة بالاضافة الي تحطيم وحرق كشكين خاصين بافراد الامن امام النادي وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول هوية باقي المتهمين.

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