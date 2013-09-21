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الشاب خالد أصبح مغربيًا

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الشاب خالد أصبح مغربيًا الشاب خالد أصبح مغربيًا

حصل مغني الراي الجزائري الشاب خالد على الجنسية المغربية بناءً على وثيقة رسمية مغربية.
ويأتي القرار المغربي بتجنيس المغني الشهير بعد عدّة شهور من إعلان الشاب خالد الاستقرار بشكل نهائي في المغرب، رداً على مصادقة فرنسا على قانون يبيح الزواج المثلي.
ووفقاً للوثيقة التي نشرت معطيات لها صحف مغربية، فإنه يتم إعفاء الشاب خالد من قيود الأهلية الخاصة بالتجنيس، ويمنح بشكل مباشر الجنسية المغربية، وبالتالي أصبح واحدا من المغاربة له الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك.
الشاب خالد متزوج من مغربية اسمها سميرة ديابي سبق لها أن قالت إن خالد يعتبرها كل شيء في حياته ، فهي أيضا مديرة أعماله وتتكفل بكل شيء من حفلات ولقاءات إعلامية ومشاريع، وهو ما يفسر موافقته على طلبها بالعيش في المغرب والاستقرار فيه.

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