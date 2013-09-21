أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة نجم "سوبر ستار" سعد جمال الدين

Google+ Print
وفاة نجم "سوبر ستار" سعد جمال الدين وفاة نجم "سوبر ستار" سعد جمال الدين

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفّي اليوم سعد جمال الدين، نجم "سوبر ستار"، الذي عرف من خلال البرنامج الذي بثته شاشة "المستقبل"؛ وذلك بعد خضوعه للعلاج طوال الفترة الماضية، لكنّ المرض كان أقوى منه.
حياة سعد الفنية كانت قصيرة جداً، فلم يقدّم خلالها الكثير من الأغاني، ولم يتعدَّ رصيده الغنائيّ أكثر من أغنيتين. وبعد أن كان قد نشر مؤخّراً صورة له، يؤكّد فيها أنّه بدأ يتعافى من مرضه، غدر به المرض من جديد، وتوفّاه الله.
من أسرة "سيدتي" و "سيدتي نت" نتقدّم من أسرة الراحل وجميع محبيه بالعزاء.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي