وفاة نجم "سوبر ستار" سعد جمال الدين

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفّي اليوم سعد جمال الدين، نجم "سوبر ستار"، الذي عرف من خلال البرنامج الذي بثته شاشة "المستقبل"؛ وذلك بعد خضوعه للعلاج طوال الفترة الماضية، لكنّ المرض كان أقوى منه.

حياة سعد الفنية كانت قصيرة جداً، فلم يقدّم خلالها الكثير من الأغاني، ولم يتعدَّ رصيده الغنائيّ أكثر من أغنيتين. وبعد أن كان قد نشر مؤخّراً صورة له، يؤكّد فيها أنّه بدأ يتعافى من مرضه، غدر به المرض من جديد، وتوفّاه الله.

من أسرة "سيدتي" و "سيدتي نت" نتقدّم من أسرة الراحل وجميع محبيه بالعزاء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"