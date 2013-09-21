المشاهير العرب يهنئون «سيدتي نت» بتصدره المواقع العربية

القاهرة: ايمن خطاب / أحمد عاشور / محمد خالد جدة: وحيد جميل عمان : سميرة حسنين بيروت: عفت شهاب الدين متابعة وإشراف: دبي / صباح جميل

بمناسبة حصول موقعها «سيدتي نت» على المركز الأول بين مواقع المجلات النسائية في الوطن العربي بحسب إحصاءات (Effective Measure) الشركة الرائدة للإحصاءات الإلكترونية. ليكون موقع «سيدتي» بذلك، الوجهة الأنثوية الأولى من حيث المحتوى على الإنترنت في المنطقة، بادر العديد من المشاهير والفنانين العرب إلى تقديم التهاني والتبريكات على هذا الإنجاز الكبير.

الفنان محمد عبده قال: «أكثر ما يميّز الموقع أنه يواكب الأحداث بشكل سريع ودقيق، لكم منّي كل التقدير والتهنئة».

الممثلة مروة محمد: «إن شاء الله السنة القادمة يصل عدد المتابعين إلى مائة مليون».

أما الفنان فايز السعيد فأحب أن يقدم التهنئة بخط يده وتوقيعه.

الفنانة ليلي علوي: «سيدتي الوجهة الأنثوية الأولى على الإنترنت كما هي في المجلة».

زينة: «ألف مبروك وإلى مزيد من التقدم والازدهار بعد السنة الأولى من العمل».

الفنان فراس سعيد: «ألف مبروك لموقع سيدتي أحد روافد سيدتي».

الفنانة درة: «وأتمنى لسيدتي مزيداً من التقدم والنجاح وأن تظل الأولى دائماً كعادتها».

الفنان حسن الرداد: «ألف مبروك لـ«سيدتي نت» المركز الأول وبدوام التقدم والنجاح».

الفنانة منة فضالي: «أتمنى لـ«سيدتي» أن تظل دائماً رقم 1 وتسبق دائماً كل المجلات العربية».

الفنانة حورية فرغلي: «ألف مبروك لمجلة سيدتي وموقعها المميز على تصدرها المركز الأول».

الفنانة هيفاء حسين: «أولاً ألف مبروك، تستحقون كل خير من نجاح إلى نجاح إن شاء الله».

الفنان المصري أحمد عز: «ألف ألف مبروك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم».

الفنان أحمد مكي: «نسعد بوجود هذه المطبوعة؛ لأنها نموذج يُحتذى به في التطور الشريف للصحافة المعاصرة»

الفنان كريم عبدالعزيز: «أرى أن سبب نجاح سيدتي نت هو اسم سيدتي الكبير الذي ظل في العالم العربي في موقع الصدارة لسنوات».

الفنانة مي عز الدين: «هذه مكانتك الحقيقية ودائماً تتصدرين المشهد الصحفي».

الفنان أحمد آدم: ««سيدتي نت» له مكانة كبيرة في قلبي وفوزه بهذه الجائزة داعم كبير له على الاستمرار في التميز».

الفنانة لقاء الخميسي: «سعيدة بهذا النجاح الكبير لموقع يحمل على عاتقه منذ اللحظة الأولى المصداقية».

الفنان محمد فؤاد: «رغم أنه لم يزيد عمره على عام، لكنه استطاع أن يطور نفسه بسبب جودة الصورة والتنوع ما بين الفيديو والصورة والجرافيك، وأيضاً المادة الصحفية».

الفنان الكوميدي الكوري وانهو تشونغ قال: «المثل يقول «ما في دخان بلا نار» وأنتم النار يا (سيدتي)».

الفنانة منة شلبي: «ليس جديداً على سيدتي فوزها بجوائز، مبروك لحبيبتي (سيدتي)».

الفنانة الأردنية عبير عيسى: «أمر بديهي ومتوقع أن يتبوأ موقع «سيدتي نت» الصدارة بين المواقع الإعلامية العربية».

الفنانة صفاء سلطان: «الخبر لم يفاجئني لتميز موقع (سيدتي نت)، وأحب فيه تميزه عن مواقع كثيرة بالسرعة»

الإعلامي مازن دياب: «ينفرد موقع «سيدتي نت» عن مواقع كثيرة بمصداقيته وعمق تحقيقاته الاجتماعية والفنية، ويسحرني بأناقة إخراجه التي تفتقد في مواقع كثيرة».

الفنان يوسف عرفات: «ألف مبروك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم والازدهار»

داما الكردي – معدة ومقدمة برامج في الفضائية الأردنية: «أسعدني تصدر«سيدتي نت» المرتبة الأولى؛ لأنه بصراحة وبدون زعل من المواقع الأخرى هو الأكثر انتشاراً وتميزاً ومصداقية».

الفنان العماني إبراهيم الزدجالي: «هذا خبر رائع أدخل إلى قلبي فرحة جميلة؛ لأني من قراء مجلة سيدتي المخلصين، ولا أعتبرها مجلة متخصصة بالمرأة، بل هي موجهة أيضاً للرجل».

الفنانة اللبنانية كريستين شويري: «أتمنى له مزيداً من الإنجازات المماثلة؛ لأنه يستحقها بامتياز»

الفنان المصري طلعت زكريا: «تصدره المواقع العربية إنجاز ليس ملكه وحده، بل يملكه كل متابع للمجلة ولموقعها (سيدتي نت)».

الفنان محمد عمر: «تهنئة من القلب لرئيس التحرير وأسرة التحرير على هذا الإنجاز، الذي نفخر به كفنانين ومواطنين سعوديين وعرب. وإلى مزيد من النجاح والتميّز والتألق».

الشاعر المعنّى: «أهنّئ (سيدتي نت) على هذا الإنجاز غير المسبوق.

أتمنى لمجلة «سيدتي» وموقع «سيدتي نت» اطراد التقدم والنجاح.

الشاعر فهد السعيد: أبارك لرئيس التحرير محمد فهد الحارثي وأسرة التحرير هذا الإنجاز الذي يُحسَب للمجلة الأم «سيدتي» وللإعلام السعودي والصحافة السعودية النزيهة والراقية».

المطرب حسن إسكندراني: «تحية ملؤها الاعتزاز والتقدير لرئيس التحرير، ولأسرة «سيدتي» وهذا الإنجاز ليس مستغرباً، بل هو واقع حال الموقع، وأتمنى للجميع التوفيق والمزيد من النجاح».

المطرب محمد إحسان: «بكل الحب والتقدير والإعجاب أقول لموقع «سيدتي نت» والقائمين عليه: ألف مبروك هذا الإنجاز الذي تحقّق في فترة وجيزة من عمر الموقع».

المطرب الشاب رائد الفهد: «باسمي واسم كل الشباب أبارك لأسرة موقع «سيدتي نت» هذا الإنجاز الكبير، وأتمنى له الازدهار ومزيداً من النجاح، وللقائمين عليه كل تقدم وتألق وتوفيق».

الممثلة فوزان الحسن: «ألف مبروك وإلى المزيد من النجاح والتميّز».

الممثلة قمر الترك: «تحية خاصة لكل العاملين في الموقع من صحافيين وصحافيات وفنيين. وإن لم يكن وراء هذا الموقع إدارة مخلصة وجديرة بالاحترام لما حقق هذا المركز».

الممثلة هبة عبدالعزيز: «هنيئاً لنا كفنانين وفنانات بوجود هذا الموقع الذي نواكب من خلاله كل الأحداث الاجتماعية والفنية وتغطيات المناسبات».

الممثلة سارة اليافعي: «أتقدم بوافر التهنئة والاعتزاز لكل القائمين على الموقع وعلى مجلة (سيدتي)».

الممثل والمخرج فهد غزولي: «نبارك لموقع «سيدتي نت» ما حقّقه من إنجاز كبير خلال العام المنصرم منذ تطوير الموقع، والذي يخدم بالدرجة الأولى الحركة الفنية في العالم العربي».

الممثل والمخرج محمد بكر: «أشعر بأنني صرت جزءاً منه، وصار لزاماً عليّ متابعته لما يحتويه من أخبار «طازة» أولاً بأول، وأبارك لأسرة «سيدتي» و«سيدتي نت» هذا الإنجاح».

الممثل بندر أبو داوود: «مع خالص المحبة والتقدير لكل القائمين على الموقع، بدءاً من رئيس التحرير والصحافيين والصحافيات إلى التقنيين، أقول ألف مليون مبروك على هذا الإنجاز وهذا النجاح».

الإعلامي عبدالعزيز أنديجاني: ««سيدتي» هي الملكة المتوّجة بهذا اللقب، لها محبة وعشق لا ينتهي».

ماغي فرح: «كلمة تقدير واحترام لجميع العاملين في هذا الموقع العربي المميز الذي أحبه وأحترمه كثيراً، ومن نجاح إلى نجاح، ومن تقدّم إلى تقدّم».

كلوديا مرشيليان: «ألف مبروك لكل العاملين والقيّمين على هذا الموقع».

رفيق علي أحمد: «أتمنى لهذا الموقع النجاح والتواصل الدائم مع الجمهور بلغة مميزة وراقية، والوصول إلى مراتب مهمة بعد».

جورج قرداحي: «أوجّه لكم أكبر تحية، احتراماً، تقديراً، وإعجاباً لكافة العاملين والقيّمين عليها، ومن نجاح إلى آخر».

رينا شيباني: «فخورة جداً بتحقيق موقع «سيدتي نت» هذه المرتبة المهمة في العالم العربي، ألف مبروك لجميع العاملين في الموقع والقيّمين عليه».

جو أشقر: «ألف مبروك، وكل التحية والتقدير للمجلة والموقع، وأتمنى لهما الاستمرار والنجاح والبقاء في الصدارة».