اهالى قرية بكفرالشيخ يغلقون مدرسة بالجنازير اعتراضا على عدم جاهزيتها

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

أغلق أهالي قرية ابو سليمان التابعة لمركز البرلس بكفرالشيخ ، صباح "اليوم السبت" مدرسة ابو سليمان الابتدائية بالجنازير ،احتجاجاً علي عدم جاهزيتها في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

واعتبر أولياء الأمور ما حدث استهزاءً بهم ، بعد التصريحات البراقة لمسئولي إدارة بلطيم التعليمية بجاهزية المدرسة وإستعدادها الجيد للعام الدراسي الجديد.

كان المئات من أهالي قرية ابو سليمان ، قد قاموا باصطحاب أبنائهم ، إلي المدرسة ، وهو المعتاد في أول يوم من كل عام دراسي ، وفوجئوا بعدم جاهزية المدرسة وعدم وجود مقاعد جديدة في الفصول ، وعدم جاهزية المعامل الخاصة بالطلاب ، ومبني المدرسة من الخارج هو الذي تم تشطيبة فقط .

والغريب في الأمر أن مسئولي المدرسة ، قد قرروا نقل الطلاب إلي شقة مستأجرة ، وهي الشقة القديمة التي كان يتم فيها الدراسة لمدة 5 سنوات ، أثناء حدوث أعمال التجديدات بالمدرسة الحقيقية ، محاولة منهم لإرضاء أولياء الأمور واحتواء ثورتهم وغضبهم ضد مسئولي المدرسة والإدارة التعليمية ، لحين حل هذه الأزمة مع مسئولي إدارة بلطيم التعليمية ، لكن الأهالي رفضوا ذلك ، وقاموا بإغلاق هذه الشقة بالجنازير.

وقد انتقل رزق تقي الدين مدير إدارة بلطيم التعليمية إلي المدرسة ، والتقى بأولياء الأمور ، وباءت محاولاته بالفشل في إقناع الأهالي بفتح المدرسة ، واستعمال أبنائهم للمقاعد القديمة مؤقتاً ، لحين توفير مقاعد جديدة بديلة لكن اهالي القرية اعلنوا اعتصامهم داخل المدرسة ومعهم الأبناء، لحين تحقيق مطالبهم بتجهيز المدرسة.

والجدير بالذكر أن مدرسة قرية ابو سليمان الابتدائية ، يبلغ عدد الفصول بها 5 فصول ، وتعداد التلاميذ بها أكثر من 200 طالب وطالبة ، وكانت المفاجأة إن إدارة بلطيم التعليمية ، قد قررت ضم طلاب جدد للمرحلة الإعدادية بالمدرسة في العام الدراسي الجديد ، علي اعتبار أنه تم الانتهاء من تجديد المدرسة ، وفي النهاية تبين عدم جاهزيتها .

وقال احمد سليمان أحد أولياء الأمور : "نحن نرفض مسكنات المدرسين وما حدث هو مجرد استهزاءً بأولياء الأمور عندما أكد مسئولو مدرسة ابو سليمان الإبتدائية والإدارة التعليمية ببلطيم بجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ليتبين لنا عكس ذلك ".

وتساءل : هل يعقل أن تستوعب شقة بالإيجارحوالي 200 طالب.