القائم بأعمال السفارة المصرية في الإكوادور يشرح للمسؤولين تطور الأحداث السياسية

كتب : أكرم سامي السبت 21-09-2013 15:21

التقى حازم زكي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة مصر بالإكوادور، الدكتور فرناندو بوستامنت، رئيس لجنة السيادة والتكامل والعلاقات الدولية والأمن العام في البرلمان الإكوادوري، ونائبته في رئاسة اللجنة عضوة البرلمان ماريا أوجستا كاجي، وعرض ملابسات تطورات الأحداث السياسية في مصر، وتكوين لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع إلقاء الضوء على تفاصيل خارطة الطريق السياسية الرامية لاستئناف المسار الديمقراطي، مشددًا على اختلاف نسق وطبيعة العملية السياسية في مصر والشرق الأوسط عن نظيرتها في منطقة أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي، إن الدكتور بوستامنت أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الجانب الإكوادوري إلى إكمال المرحلة الانتقالية بنجاح واستئناف العملية الديمقراطية في أقرب وقت.