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فاضل: تخفيض 20 % لأسعار الطيران الداخلي

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فاضل: تخفيض 20 % لأسعار الطيران الداخلي فاضل: تخفيض 20 % لأسعار الطيران الداخلي

 

وزير الطيران يتفقد مطار أسوان ا لدولى

وزير الطيران يتفقد مطار أسوان ا لدولى

أكد المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدنى انه تم تخفيض 20% من تذاكر الطيران الداخلى لتشجيع السياحة ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد  ، مضيفاً ان مبادرة السياحة الداخلية لم تغفل الأقصر واسوان وانما بدانا بشرم الشيخ والبحر الاحمر  ، وتم تأجيل الأقصر واسوان لأجازة نصف العام لتشجيع السياحة الداخلية .

جاء ذلك اثناء قيام المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران بزيارة اسوان لتفقد مطار أسوان الدولى والتعرف على أهم مشكلات ومطالب العاملين به بالإضافة إلى التعرف على مشاكل و مطالب المحافظة رافق الوزير خلال زيارته الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات ، وكان فى استقباله بالمطار اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان واللواء سيد عبد الغفار مدير مطار اسوان الدولى .

واكد الوزير ” فاضل ”  على ان عازمة على تنفيذ خارطة الطريق حسب المواعيد التى تم الاعلان عليها والحكومة مكلفة برفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى وتسعى لعودة الاستقرار والامن من اجل اعادة الاستثمارات الى البلد .

واضاف  الوزير  بأنه بالنسبة للعلاقات الخارجية فان الوضع يتحسن بصورة ملموسة وبدأت مواقف بعض الدول تتغير وتعترف بان ما حدث بمصر ثورة شعبية وليس انقلاب عسكرى وان هذا التغيير سينعكس بدوره على حركة السياحة الوافدة الى وبدات بعض الدول بالفعل فى رفع حظر السفر المفروض على رعاياها لمصر ووصلت امس اولى رحلات السياح الألمان الى الغردقة كما قامت اليابان بتخفيض حظر السفر لرعياها الى مصر مما سينعكس بدوره على السياحة اليابانية ، وعقب تفقد الوزير للمطار قام بعقد اجتماع مغلق مع العاملين بالمطار واستمع الى مشاكلهم ومطالبهم .

 

وزير ال طيران يتفقد مطار أسوان ا لدولى

وزير ال طيران يتفقد مطار أسوان ا لدولى

 

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