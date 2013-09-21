الخميس "اتحاد الصناعات" يبحث قانون الحد الأدنى للأجور مع وزيرى المالية والصناعة

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرى، إن مجلس الإدارة سيجتمع مع كل من وزير المالية أحمد جلال الدين، ووزير الصناعة التجارة منير فخرى عبد النور لمناقشة المعوقات التى تواجه الصناع من حيث السياسات المالية التى تحكم منظومة العمل وإمكانية الحكومة فى دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش أيضا خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الضريبية للقطاعات المتضررة من تلك التعديلات، وضرائب الإضافة التى تمثل عائقا كبيرا على عاتق الصناع.

وأشار البهى إلى أنه يعمل حاليا على إعداد دراسة سيتم تقديمها يوم الخميس المقبل لوزير الماليةـ تتناول حلول أو تعديلات لسياسات الاقتراض من البنوك، على أن تكون بضمان التدفقات النقدية القادمة من المشروع ذاته بدلا من الضمانات العينية، لافتا إلى أن تلك السياسات تؤدى إلى هروب العديد من الاستثمارات.

وأضاف البهى أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة دعم كيفية تحسين النشاط الصناعى ورفع كفاءة العاملين بكافة القطاعات الصناعية، وأزمة دعم الصادرات، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتا إلى أن الاتحاد مع تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ولكن مع تخفيض التأمينات التى تمثل 40% من الراتب الإجمالى للعامل إلى 20%.