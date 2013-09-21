أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الخميس "اتحاد الصناعات" يبحث قانون الحد الأدنى للأجور مع وزيرى المالية والصناعة

Google+ Print
الخميس "اتحاد الصناعات" يبحث قانون الحد الأدنى للأجور مع وزيرى المالية والصناعة الخميس "اتحاد الصناعات" يبحث قانون الحد الأدنى للأجور مع وزيرى المالية والصناعة

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرى، إن مجلس الإدارة سيجتمع مع كل من وزير المالية أحمد جلال الدين، ووزير الصناعة التجارة منير فخرى عبد النور لمناقشة المعوقات التى تواجه الصناع من حيث السياسات المالية التى تحكم منظومة العمل وإمكانية فى دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش أيضا خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الضريبية للقطاعات المتضررة من تلك التعديلات، وضرائب الإضافة التى تمثل عائقا كبيرا على عاتق الصناع.

وأشار البهى إلى أنه يعمل حاليا على إعداد دراسة سيتم تقديمها يوم الخميس المقبل لوزير الماليةـ تتناول حلول أو تعديلات لسياسات الاقتراض من البنوك، على أن تكون بضمان التدفقات النقدية القادمة من المشروع ذاته بدلا من الضمانات العينية، لافتا إلى أن تلك السياسات تؤدى إلى هروب العديد من الاستثمارات.

وأضاف البهى أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة دعم كيفية تحسين النشاط الصناعى ورفع كفاءة العاملين بكافة القطاعات الصناعية، وأزمة دعم الصادرات، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتا إلى أن الاتحاد مع تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ولكن مع تخفيض التأمينات التى تمثل 40% من الراتب الإجمالى للعامل إلى 20%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات