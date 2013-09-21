"روسيا اليوم": لافروف يبحث مع كيري والإبراهيمي الوضع في سوريا على هامش جلسات الأمم المتحدة

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سبل تسوية الأزمة السورية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي العربي في سورية الأخضر الإبراهيمي، على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الخارجية الروسية قالت في بيان أصدرته اليوم السبت، أن لافروف سيشارك أيضا في اجتماع وزراء الخارجية مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، واجتماع رباعية الوسطاء الدوليين للتسوية الشرق أوسطية، وجلسة السداسية الخاصة بالملف النووي الإيراني.

وسيجري لافروف محادثات مع بان كي مون، بما في ذلك في إطار خماسية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وخلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح للصحفيين في وقت سابق، بأنه يأمل في عقد لقاء مع لافروف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت المقبل للاتفاق على موعد عقد مؤتمر "جنيف -2".

وستعقد اجتماعات أخرى رفيعة المستوى، بما فيها اجتماع حول موضوع نزع السلاح النووي وآخر في مسائل التنمية.

وسيعقد في مجلس الأمن الدولي في إطار الأسبوع الوزاري اجتماعان برئاسة أستراليا في موضوع عدم انتشار الأسلحة الخفيفة، والوضع في اليمن.