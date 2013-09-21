هل تؤثر السونا على فرص الحمل؟

يراودكِ الكثير من التساؤلات والاستفسارات، حول أمور لن تتمكني من أخذ إجاباتها من المقربين؛ لذلك تساعدك لجنة من اختصاصيي صحة ورعاية الأطفال في «ماذار أند بايبي» على حل مشاكل حملك.

مساوئ الساونا

أحاول الإنجاب للمرة الثانية وزوجي قلق بشأن عدد حيواناته المنوية، هل هناك ما يمكنه فعله لتعزيز ذلك؟

عائشة عبدالله - الشارقة

تجيب عن السؤال القابلة زيتا إخصائية الحمل والخصوبة: بما أنكما لم تواجها صعوبة في المرة السابقة، فمن المرجح أن لنمط حياة زوجك تأثيراً كبيراً، فعليه أن يتوقف عن الشرب أو التدخين، ويمارس الرياضة بشكل منتظم، حيثُ ثبت أن لكل ذلك دوراً، ولكن عليه تجنب ركوب الدراجة الهوائية؛ لأن ذلك سيحمي خصيتيه، مما سيقلل عدد حيواناته المنوية، كما عليه أن يقلل استخدام الساونا؛ فله نفس تأثير الدراجة الهوائية.

تدليك العجان

أخشى من حاجتي إلى القطب بعد الولادة، هل من شيء أقوم به للتقليل من فرص ذلك؟

نادرة أسعد - بيروت

تجيب عن السؤال القابلة زيتا ويست أخصائية الحمل والخصوبة: أولاً لا تقلقي، فإن احتجت القطب فسيتم تخدير المنطقة، كما أن تركيزك سيكون منصباً على مقدم طفلك الجديد. كما يمكنك القيام بالكثير للتخفيف من فرصك بالحصول على التقطيب، منها تدليك منطقة العجان (المنطقة بين الرحم والشرج) يومياً لمدة 36 أسبوعاً، قد يبدو الأمر مزعجاً، ولكنه سينعم المنطقة ويشجع العضلات على الاسترخاء استعداداً للولادة، قومي باستخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز وأدخلي أصبعك بخفة في مهبلك ووجهي الضغط للأسفل لتمديد المنطقة لدقيقة أو اثنتين، وليكن أداء هذا الإجراء بعد الحمام حين تكون بشرتك ناعمة ودافئة.

واستمعي للقابلة خلال الولادة، فعند خروج الرأس ستطلب منك التوقف عن الدفع، والبدء بالزفر كأنك تطفئين شموعاً، فهذا سيمكِّن الرأس من الخروج ببطء، وحاولي الدفع بوضعية القرفصاء، فهذا يعرِّض منطقة الحوض معطياً طفلك مساحة أكبر.

