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ظريف يعلن استعداد إيران لمساعدة الصليب الأحمر في عمليات الإغاثة في سوريا

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ظريف يعلن استعداد إيران لمساعدة الصليب الأحمر في عمليات الإغاثة في سوريا ظريف يعلن استعداد إيران لمساعدة الصليب الأحمر في عمليات الإغاثة في سوريا

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده لمساعدة الصليب الأحمر في عمليات الإغاثة في المناطق السورية المتأزمة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه وخلال اللقاء مع رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي بيتر مارور في نيويورك اليوم السبت، وجه ظريف الشكر والتقدير للجمعية لمشاركتها في عمليات البحث عن مفقودي الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام العراقي السابق (1980-1988)، معلنا استعداد طهران لدعم الصليب الأحمر في إنجاز عمليات الإغاثة في المناطق المتأزمة في سوريا.

من جانبه، أعلن رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي عن استعدادهم لإنشاء مراكز طبية متنقلة والمشاركة في تأهيل المراكز الطبية في سوريا.

كما دعا بيتر مارور جمعية الهلال الأحمر الإيرانية للمشاركة والدعم في عمليات الإغاثة للشعب السوري.

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