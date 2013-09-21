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فيروس "سى" يسبب مرض السكر

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فيروس "سى" يسبب مرض السكر فيروس "سى" يسبب مرض السكر

عقدت الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى بالتعاون مع الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، المؤتمر السنوى العاشر لدراسة العلاقة بين مرض السكر والكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 18: 19من الشهر الجارى.

وصرح الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ واستشارى أمراض الكبد والسكر بالأكاديمية الطبية العسكرية، ورئيس المؤتمر بأن الهدف من المؤتمر هو التعرف على العلاقة بين أمراض السكر والجهاز الهضمى والكبد، حيث خصص المؤتمر جلسة عن مرض السكر وجلسة خاصة عن أمراض الكبد لمعرفة العلاقة بين السكر والكبد.

وقال إن المؤتمر أوضح أن فيروس "سى" يتسبب بشكل مباشر فى حدوث مرض السكر، وهذا يجعل هذه العلاقة من الأهمية بمكان فى حيث توجد أكبر نسبة انتشار لفيروس "سى" فى العالم.

مع العلم أن التعرف على وجود السكر مع أمراض الكبد وعلاجه بالأسلوب السليم يؤدى إلى منع تدهور حالة الكبد وأيضا زيادة السن العمرى لمرضى الكبد الذى يؤدى علاج السكر إلى انضباط معدل السكر، ومن ثم استقرار حالة الكبد وأيضا سهولة العلاج بحقن الانترفيرون، وكذلك الإقلال من حدوث الأورام الكبدية.

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مصر 365

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