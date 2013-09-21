عمليات"التعليم": انتظام الدراسة بـ12 محافظة عدا سوهاج والمنيا

أكد تقرير غرفة عمليات متابعة العملية التعليمية، فى أول أيامها، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، على انتظام الدراسة فى عدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية بعدد 121 مديرية تعليمية وعدد مدارس 15690 مدرسة، واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس بجميع المديريات ما عدا محافظة سوهاج والمنيا التى شهدت بعض الأحداث البسيطة.

وأوضح التقرير، أنه فى إدارة سوهاج التعليمية، اعتدى أحد البلطجية على أحد أمناء المعامل بمدرسة جزيرة شندويل الثانوية المشتركة، وضربه بآلة حادة أثناء منعه من الدخول للمدرسة.

وفى إدارة السلام التعليمية رفض أولياء أمور الطلاب السماح لأبنائهم بالذهاب لمدرسة الحميدات الابتدائية ومدرسة دندرة للتعليم الأساسى لوجود خصومات ثأرية بين العائلات، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع قوات الشرطة للسيطرة على الموقف وتأمين محيط المدرسة.

أما محافظة المنيا، ففى إدارة سمالوط التعليمية، تجمع ما يقرب من 50 طالبا بفناء مدرسة سمالوط الثانوية بنات رافعين شعار رابعة العدوية، ورافضين الصعود للفصول إلا أنه تم التواصل معهم لإقناعهم بالدخول للفصول، وفى إدارة دير مواس تجمع بعض الطلاب بفناء مدرسة أبو زيد الثانوية رافعين شعار رابعة العدوية، والصياح بشعارات خاصة بالإخوان المسلمين، وفى إدارة المنيا التعليمية رفض أولياء أمور الطلاب بمدرسة تلة الابتدائية الخروج من فناء المدرسة لتأمين أبنائهم، وتم توجيه النصح لهم والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خروج التلاميذ من المدرسة.

وفى إدارة أبو قرقاص التعليمية تجمع بعض الطلاب خارج مدرسة الخيارى الثانوية رافعين شعار رابعة العدوية. كما تجمع عدد 300 طالب من طلبة المدارس الثانوية أمام ديوان الإدارة التعليمية.