فينجر: فالكاو وكافاني كالحيوانات

شبه أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال إدينسون كافاني ورادميل فالكاو مهاجمي باريس سان جيرمان وموناكو على الترتيب بالحيوانات في طريقة لعبهما.

ويلعب كافاني وفالكاو وجها لوجه لأول مرة في فرنسا بعد انتقالهما هذا الصيف من نابولي وأتليتكو مدريد على الترتيب يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري.

فالكاو سجل أربعة أهداف مع موناكو في الدوري، وسجل كافاني هدفين.

وقال فينجر في تصريحات لموقع "بيين سبورت" عن المباراة: "أؤمن أنه من الصعب المقارنة بينهما لأنهما بالنسبة لي متشابهان إلى حد كبير، فكلاهما يمتلك جانبا حيوانيا بداخله، فهما كالحيوانات".

وتابع "أحب الثنائي، وحقيقة من الصعب المقارنة بينهما وليس من أجل مجاملة أحدهما على حساب الآخر".

ويلقب كافاني بـ"الماتادور"، فيما يحمل فالكاو لقب "النمر".