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الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري
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الأحد 02 أبريل 2017 04:06 مساءً
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية
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الأحد 02 أبريل 2017 03:59 مساءً
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل
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الأحد 02 أبريل 2017 03:52 مساءً
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي
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الأحد 02 أبريل 2017 03:52 مساءً
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار
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الأحد 02 أبريل 2017 03:52 مساءً
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي
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الأحد 02 أبريل 2017 03:45 مساءً
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب
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الأحد 02 أبريل 2017 03:45 مساءً
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي
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الأحد 02 أبريل 2017 03:45 مساءً
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة
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الأحد 02 أبريل 2017 03:45 مساءً
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء
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الأحد 02 أبريل 2017 03:42 مساءً
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المسلماني في وضع مريب بعد اكلة سمك ترك له منها عماد اديب الفتات
صورة وتعليق
السبت 21 سبتمبر 2013 03:48 مساءً
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المسلماني في وضع مريب بعد اكلة سمك ترك له منها عماد اديب الفتات
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بديع النصاري
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