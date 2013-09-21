عودة انقطاع الكهرباء إلى قرى ومراكز الإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 4 دقائق

عادت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من جديد إلى قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية، وذلك رغم انتظام التيار خلال الفترة السابقة وطوال الصيف.

وأثار انقطاع الكهرباء استياء المواطنين، الذين تخوفوا من أن يكون السبب هو عدم استقرار المشهد السياسي وتناحر القوى السياسية على السلطة.

وفي شارع مصر وإسكندرية حيث يتم بيع الملابس والمستلزمات الدراسية، ينقطع التيار الكهربائي لساعات متواصلة وفي أوقات الذروة، وهو ما أدى إلى انزعاج التجار، الذين أكدوا أن ذلك تسبب في كساد تجارتهم.

وفي حي أول حيث يقع مكتب البريد الرئيسي، ينقطع التيار لساعتين على الأقل يوميا، واحدة في الصباح والأخرى مساء، وهو ما تسبب في حدوث ارتباك واستياء بين عملاء هيئة البريد، خاصة أن الخدمة تنقطع بالمكتب غير المزود بمولدات كهربائية بديلة، وهو ما يعطل مصالح العملاء.

وليس وضع باقي قرى ومراكز المحافظة بأفضل، حيث تأثرت حركة الإنتاج بالورق والصناعات الحرفية، وكذلك المخابز والزراعات التي تستخدم مولدات كهربائية.