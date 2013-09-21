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رئيس الوزراء اللبناني المكلف: نتطلع لتشكيل الحكومة بعد عودة سليمان من الأمم المتحدة

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رئيس الوزراء اللبناني المكلف: نتطلع لتشكيل الحكومة بعد عودة سليمان من الأمم المتحدة رئيس الوزراء اللبناني المكلف: نتطلع لتشكيل الحكومة بعد عودة سليمان من الأمم المتحدة

كتب : أ ش أ السبت 21-09-2013 14:26

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام، عن أمله في تشكيل بعد عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان من نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أنه كان من المنتظر أن يتم التشكيل في أسبوع ولكن الظروف حالت دون ذلك.

وشدد سلام على أن تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الوزراء المكلف بالتعاون مع رئيس البلاد، وأنه سيلجأ إلى خيارات عدة في الوقت المناسب ولن يحدد تاريخًا معينًا، مشيرًا إلى أن العرقلة عديدة بأشكال مختلفة وبصيغ مختلفة عملية وأن تأليف الحكومات ليس سهلًا؛ خاصة في ظل وضع متشنج وغير مريح.

وحث القوى السياسية على مواكبته مع المحافظة على دستورية العمل، مبينًا وجود جدول أعمال كبير في جعبة الرئيس ميشال سليمان لحل قضية اللاجئين السوريين، معتبرًا أن هذا واقع مأساوي بحاجة لعناية خاصة.

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