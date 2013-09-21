عادل جزارين: "القابضة للصناعات المعدنية" ترفض نقل "النصر للسيارات" إلى "الإنتاج الحربي"

كتب : محمود الجمل السبت 21-09-2013 12:45

رفضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التوقيع على نقل تبعية شركة النصر للسيارات، المتوقفة عن العمل، إلى وزارة "الإنتاج الحربي"، عقب اتفاق مبدئي أبرم مع وزارة الاستثمار منتصف مايو الماضي.

وكشف عادل جزارين، رئيس لجنة السيارات بالمجلس القومي للإنتاج، لـ"الوطن"، أن وزير الاستثمار قرر تشكيل لجنة فنية من "القابضة المعدنية" وأخرى من "الإنتاج الحربي" منذ 5 أشهر، لدراسة وبحث الإجراءات الفنية والقانونية لنقل تبعية "النصر للسيارات" من قطاع الأعمال العام إلى وزارة الإنتاج الحربي، وأوصت اللجنة بالنقل لأنه الحل الأفضل لامتلاك مصانع الإنتاج الحربي إمكانيات تكنولوجية ومادية وبشرية.

وأضاف "جزارين"، أنه بعد انتهاء عمل اللجنتين رفع تقرير إلى مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية للموافقة على إجراء النقل تمهيدًا لاستصدار قرار نهائي من وزير الاستثمار، إلا أن "القابضة المعدنية" رفضت بدعوى وجود مليون جنيه ديون على "النصر للسيارات".

ونفى مصدر مطلع على تفاصيل نشاط اللجنتين، لـ"الوطن"، وجود ديون على "النصر للسيارات" لصالح "القابضة المعدنية"، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن كافة الديون المستحقة على "النصر للسيارات" تم تسديدها في ديسمبر 2010.