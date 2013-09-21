التحقيق مع سائق لاعتراضه موكب “رئيس الأركان” بمصر الجديدة

يباشر مصطفي عثمان وكيل نيابة مصر الجديدة التحقيق مع سائق ميكروباص اعترض طريق موكب رئيس الأركان أثناء سيره بشارع جسر السويس بمصر الجديدة

> والبداية عندما سلم الحرس الخاص للفريق صدقي صبحى رئيس الأركان، سائق ميكروباص إلى قسم شرطة مصر الجديدة، بعد أن اعترض طريق الفريق في شارع جسر السويس أثناء عودة الفريق إلى منزله عقب مشاركته في تشيع جنازة اللواء نبيل فراج شهيد كرداسة.

وتبين من المحضر الشرطي أن سائق الميكروباص قطع الطريق وسار فى الاتجاه المعاكس ويسير بدون لوحات معدنية، وتعدى بألفاظ خارجة على طاقم الحراسة ، بعد أن وجهوا له اللوم لسيره عكس الاتجاه وقال السائق إنه اضطر إلى السير عكس الاتجاه هربا من مظاهرات انصار المعزول في المنطقة وعليه تم إحالته الي النيابة التي تولت التحقيق.