أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التحقيق مع سائق لاعتراضه موكب “رئيس الأركان” بمصر الجديدة

Google+ Print
التحقيق مع سائق لاعتراضه موكب “رئيس الأركان” بمصر الجديدة التحقيق مع سائق لاعتراضه موكب “رئيس الأركان” بمصر الجديدة

يباشر مصطفي عثمان وكيل نيابة الجديدة التحقيق مع سائق ميكروباص اعترض طريق موكب رئيس الأركان أثناء سيره بشارع جسر السويس بمصر الجديدة
> والبداية عندما سلم الحرس الخاص للفريق صدقي صبحى رئيس الأركان، سائق ميكروباص إلى قسم شرطة مصر الجديدة، بعد أن اعترض طريق الفريق في شارع جسر السويس أثناء عودة الفريق إلى منزله عقب مشاركته في تشيع جنازة اللواء نبيل فراج شهيد كرداسة.

وتبين من المحضر الشرطي أن سائق الميكروباص قطع الطريق وسار فى الاتجاه المعاكس ويسير بدون لوحات معدنية، وتعدى بألفاظ خارجة على طاقم الحراسة ، بعد أن وجهوا له اللوم لسيره عكس الاتجاه وقال السائق إنه اضطر إلى السير عكس الاتجاه هربا من مظاهرات انصار المعزول في المنطقة وعليه تم إحالته الي النيابة التي تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب